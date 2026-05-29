Обуховский завод модернизируют за 234 млн рублей

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга профинансирует обновление производственных мощностей Обуховского завода. Предприятие получит более 234 млн рублей на пять лет по ставке 3–7% годовых. Средства направят на закупку семи современных станков с ЧПУ, что позволит увеличить производительность труда на 20% и создать 20 рабочих мест, пишет 78.ru со ссылкой на Смольный.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках программы «Займы для приобретения оборудования» завод планирует приобрести электроэрозионные и шлифовальные станки с числовым программным управлением. Новое оснащение обеспечит выпуск современного сборного монолитного металлорежущего инструмента и рост объемов производства. Из 20 новых рабочих мест 15 будут относиться к категории высокопроизводительных.

