Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Александрит — один из камней тех, кто рожден в июне, так называемый birthstones. И хотя мы уже много о нем рассказывали, давайте по этому случаю вспомним еще одну очень интересную главу истории — советские синтетические александриты. Эта индустрия в СССР была развита невероятно и, разумеется, не из-за ювелирных украшений. Главными драйверами здесь были оборонная промышленность, аэрокосмическая индустрия, лазерные технологии, приборостроение и научные разработки. Для всего этого требовались искусственно выращенные кристаллы высокого качества.

Но одним из эффектов побочных продуктов этого развития стало появление огромного количества украшений с синтетическими камнями: рубинами, сапфирами, аметистами и многими другими, в том числе с александритами. И вот здесь начинается самое интересное, потому что в Советском Союзе называли александритами то, что с геммологической точки зрения далеко не всегда ими являлось.

Очень часто речь шла вовсе не о синтетическом хризоберилле с александритовым эффектом, а о выращенном корунде с эффектом смены цвета. То есть визуально камень действительно напоминал александрит, но минералогически им не был. Именно поэтому сегодня, когда кто-то говорит про бабушкино кольцо с александритом, чаще всего речь именно о таких синтетических корундах.

Но позднее в СССР начали выращивать уже и настоящие александриты, именно синтетические хризобериллы. Причем технологии были настолько серьезными, что отловить такие камни в украшениях было важной геммологической проблемой. Выращивались они с использованием значительно более сложной и дорогой флюсовой технологии. До сих пор серьезные профессиональные издания рассказывают об этих советских технологиях и выращенных по ним камнях.

