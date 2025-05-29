Александрит демонстрирует аукционные рекорды

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювелирных изделиях с александритом, которые были проданы за рекордные суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Моя любимая рубрика «Камень рожденных…» в том или ином месяце. У нас наступает июнь, и время поговорить о камне именинников первого месяца лета. Их три, согласно списку Ассоциации ювелиров Америки, существующему уже век и пополняющемуся новыми камнями по мере их открытия или просто маркетинговых инициатив.

Так вот, у рожденных в июне три талисмана: александрит, лунный камень и жемчуг. Мы не раз уже говорили о каждом из этой троицы в разном контексте. Но одну тему мы не затрагивали. Давайте поговорим об аукционных рекордах на александрит.

Исключительное кольцо с бриллиантами и овальным александритом весом 16.53 карата было проданное на Sotheby’s в декабре 2024 года. На камень, как полагается, было сразу два заключения авторитетных лабораторий — AGL и Gbelin. Он отличался сильным реверсом — то есть демонстрировал яркое изменение цвета от пурпурно-красного к зеленому и был высокой чистоты. С молотка кольцо ушло за $1,9 млн и установило рекорд за карат для колец с александритами — примерно $115 тыс. за карат.

Великолепная пара серег с александритами весом 15.07 карата и бриллиантами продали так же на Sotheby’s в декабре 2024 года. Ушли они за $1,2 млн. Пару составляли два александрита в 7.69 и 7.38 карата из Бразилии.

Кольцо с бразильским александритом весом 10.84 карата и бриллиантами было продано на аукционе Phillips в октябре 2024 года в Гонконге за сумму эквивалентную чуть более чем $973 тыс. Вот такие вот миллионные рекорды.

Анна Минакова