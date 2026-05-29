РГС: 200 сообщений о разрушениях из-за урагана поступило в удмуртский филиал

Более 200 сообщений о поврежденном во время урагана в Удмуртии имуществе поступило в региональный филиал «Росгосстраха» (РГС). Об этом рассказала директор отделения Ольга Заровняева.

«В “Росгосстрахе” событию уже присвоен статус массового убытка,— добавила она.— Это означает, что урегулирование страховых случаев будет проходить по упрощенной схеме, без предоставления клиентами справок из компетентных органов — их компания запросит самостоятельно».

Напомним, 27 мая через Удмуртию прошел сильный ветер и дождь с градом. Сильнее всего пострадал Балезинский район, где были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазин, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В несколько школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла. По данным на вечер 28 мая, водоснабжение поселка Балезино восстановлено, без света остаются около 3 тыс. жителей.