Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Пензенской области

В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus и грузовика Mercedes-Benz. Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло около 11:00 мск на 667-м км трассы М5 «Урал». Среди погибших — двое детей 2013-го и 2020 годов рождения, уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Пензенской области.

На месте работают сотрудники полиции. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.