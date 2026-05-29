В Таганроге из-за урагана 27 мая пострадали не менее 15 автомобилей. Также произошли массовые обрывы линий электропередач. В Ростовской области до 29 мая действовало штормовое предупреждение из-за дождя, ливня с градом и порывов ветра до 23 м/с. Руководитель отдела клиентского обслуживания «Абсолют Страхование» Ольга Бакулина пояснила «Ъ-Ростов», в каких случаях автовладельцы не смогут получить компенсацию за повреждение автомобиля.



«Подобные происшествия способны нанести серьезный ущерб как имуществу, так и здоровью. При этом ответственность далеко не всегда лежит на коммунальных службах: если дерево падает из-за штормового ветра, доказать чью-либо вину крайне сложно.

Кроме того, полис ОСАГО такие случаи не покрывает, поэтому для защиты автомобиля требуется КАСКО. При его оформлении рекомендуется внимательно изучать условия договора, особенно раздел «страховое событие», куда должны входить риски, связанные с погодными явлениями, такими как снег, сход льда и сосулек, падение деревьев или иных предметов, а также стихийными бедствиями.

Важно учитывать, что не каждый случай будет признан страховым. В выплате могут отказать, если владелец автомобиля проигнорировал очевидный риск, например припарковал машину под аварийным деревом или в зоне предупреждающих знаков. Также страховое покрытие может не действовать вне дорог общего пользования.

Если дерево все же упало на автомобиль, действовать необходимо оперативно. Для начала нужно вызвать ГИБДД, если машина была в движении, а если автомобиль стоял — участкового инспектора ОВД.

Затем необходимо зафиксировать повреждения на фото и видео, собрать контакты свидетелей и по возможности получить записи с камер наблюдения. После этого следует провести оценку ущерба и при необходимости обратиться в суд».