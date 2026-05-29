В базу индексов Мосбиржи вместо ПИК включили «Русагро»

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 19 июня изменит базы расчета ключевых фондовых индикаторов. В индексы МосБиржи и РТС войдут обыкновенные акции «Русагро», бумаги девелопера ПИК будут исключены, следует из сообщения торговой площадки.

Базы расчета индексов «голубых фишек» и индекса средней и малой капитализации по итогам ребалансировки останутся без изменений. Изменится индекс акций широкого рынка. В его состав добавят бумаги «Глоракса» и «Диасофта», тогда как акции «Нижнекамскнефтехима» и лизинговой компании «Европлан» будут исключены. Параллельно «Глоракс» войдет в базу расчета индекса недвижимости, а «Диасофт» — в индекс информационных технологий.

Помимо изменения составов индексов, биржа утвердила новые значения коэффициентов free-float (доля акций в свободном обращении) для некоторых эмитентов. В частности, для Сбербанка этот показатель составит 50%, для «Т-Технологий» — 51%, для «Озона» — 26%, для самой Мосбиржи — 61%, для «Хэдхантера» — 53%. У «Камаза» free-float установлен на уровне 5%, у «Европлана» — 4%, у «Промомеда» — 9%, у «Группы Астра» — 17%, у «М.Видео» — 20%. Для «Мечела» коэффициент составит 44% для обыкновенных акций и 57% — для привилегированных.

Кроме того, биржа сформировала листы ожидания. В лист на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции группы «Самолет». Напротив, бумаги «Группы Ренессанс Страхование» и «Мосэнерго» включены в лист ожидания на исключение.