Три тысячи жителей Балезинского района остаются без электричества после урагана

Почти 3 тысячи жителей Балезинского района не имеют доступа к электричеству уже более суток. Об этом сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. Специальные комиссии оценивают ущерб.

«К этому моменту зафиксировали повреждения 12 учреждений культуры, 11 школ и садов, пищеблока районной больницы, водоканала, детского дома. Осмотры поврежденных территорий продолжаются»,— сказал он.

По словам господина Ефимова, в деревнях Кожило, Такапи, Исаково и Кестым присутствуют единичные отключения электроэнергии, но магистральное электроснабжение восстановлено. Кроме того, вновь начала работать канализационная насосная станция — ее запитали генератором.

Напомним, днем 27 мая по Удмуртии прошелся ураган и дождь с градом, от которого сильнее всего пострадал Балезинский район. Тогда были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов, после чего в поселках пропало электроснабжение. Около трех часов назад глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что водоснабжение в районе полностью восстановлено.