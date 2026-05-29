В Арбитражный суд Москвы поступил иск Министерства транспорта России к госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Сумма требований составляет 323,7 млн руб., следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел.

Минтранс России подал иск к «Автодору» на 323,7 млн рублей

Исковое заявление подали 25 мая. Третьим лицом в деле выступает Счетная палата России.

На данный момент заявление к рассмотрению не принято, подробности спора пока не раскрываются.

«Автодор» отвечает за строительство, содержание и развитие сети платных и скоростных автодорог федерального значения, включая трассу М-12 «Восток», которая проходит через Татарстан.

Ранее сообщалось, что в обновленном плане деятельности госкомпании «Автодор» до 2030 года появились новые проекты. На федеральные платные дороги планируется выделить более 1 трлн руб., что на 173 млрд больше, чем планировалось.

Анна Кайдалова