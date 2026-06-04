Медицине внедряют автоматизацию

Во всем мире обеспеченность роботами давно стала одной из метрик технологической зрелости страны: у лидеров этот показатель превышает 1 тыс. роботов на 10 тыс. работников. В медицине такой тренд тоже очевиден — роботизация происходит по многим фронтам: от реабилитационных систем и экзоскелетов, больничных и сервисных роботов, лабораторных и диагностических, до роботов для автоматизации аптек, а также социальных роботов и различных устройств для телеприсутствия врача. Кроме того, роботы все активнее входят и в операционные, помогая компенсировать дефицит кадров, повышать точность вмешательств и снижать нагрузку на врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Объем мирового рынка медицинских роботов в 2025 году оценивался в $18,98 млрд. Прогнозируется, что рынок вырастет с $22,08 млрд в 2026 году до $74,07 млрд к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 16,33% в течение прогнозируемого периода.

Доступная статистика по РФ фрагментарна, однако также указывает на рост интереса к таким медицинским технологиям. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что за полный 2023 год Россия занимала 14-е место в мире по объему выручки от медицинских роботов — $0,14 млрд (для сравнения: США — $2,8 млрд, Германия — $1,4 млрд). За последние 17 лет количество робот-ассистированных операций в России выросло в 518 раз: c 11 процедур в 2007 году до практически 6 тыс. в 2025 году. Всего за этот период в России было выполнено более 20 тысяч робот-ассистированных операций. А доля медицинских роботов в рынке профессиональных сервисных роботов в России, например, сейчас составляет порядка 60%, что сопоставимо с США.

«Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия в настоящий момент демонстрирует опережающий рост числа робот-ассистированных операций, но пока отстает от мировых стран-лидеров по плотности внедрения и объему рынка»,— говорит эксперт.

Так, например, во многих московских больницах используют хирургических роботов-ассистентов. Прежде всего это хорошо зарекомендовавшие себя системы Da Vinci. Они позволяют хирургам с ювелирной точностью выполнять такие вмешательства, которые еще недавно считались крайне сложными. Благодаря минимальной травматичности пациенты после робот-ассистированных операций быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.

Специализированные роботы — травматологи-ортопеды Cuvis Joint и Cori — работают в таких ведущих стационарах, как городская клиническая больница (ГКБ) №31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ им. В. П. Демихова и ГКБ им. С. С. Юдина. Использование этих роботов постепенно становится золотым стандартом для операций по эндопротезированию суставов.

В области кардиологии доступны чуть более скромные данные ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава о распространенности робот-ассистированных вмешательств за 2023–2024 годы. Так, при аритмии в РФ ежегодно проводится порядка 4,5 тыс. операций радиочастотной аблации (РЧА) при персистирующей форме фибрилляции предсердий, из них робот-ассистированных операций — только 27 (то есть порядка 0,5%). Сердечно-сосудистый хирург Никита Сафонов считает, что причин такой низкой распространенности роботизированных технологий несколько — это ограниченная физическая доступность самих по себе роботизированных систем (они устанавливаются далеко не во всех больницах), дороговизна как самих систем, так и расходных материалов к ним, а также проблема подготовки персонала (обучение требует значительных временных и ресурсных затрат плюс необходима регулярная практика). «Подготовка врача к работе с роботизированными системами занимает месяцы, при этом низкий объем выполняемых процедур не позволяет сформировать достаточный уровень экспертизы. Например, при выполнении лишь нескольких десятков вмешательств невозможно обеспечить полноценное обучение даже одного специалиста. В случае увеличения объема до условно 1 тыс. процедур в год, с распределением нагрузки по центрам можно было бы говорить о формировании устойчивой практики и более эффективном внедрении технологии»,— отмечает он.

Среди плюсов использования робот-ассистированных технологий Никита Сафонов называет более высокую информированность врача благодаря использованию роботизированных систем при принятии решений, снижение количества врачебных ошибок, повышение безопасности операционных вмешательств. «Речь идет не столько о роботах как механических исполнителях, сколько о внедрении интеллектуальных систем, которые могут анализировать параметры, получаемые во время вмешательства, и помогать хирургу в принятии решений. Такие системы могут оптимизировать принятие решений, снизить вероятность ошибок и в перспективе частично взять на себя отдельные этапы анализа, но не заменить врача полностью»,— считает он.

С таким мнением согласна Лариса Попович: «Роботы не заменят врачей, но врачи, использующие роботов, заменят тех, кто роботов не использует — это тренд, который уже формируется в передовых клиниках мира и России. Реалистичный сценарий не замена врачей роботами, а создание гибридных систем, где искусственный интеллект и робототехника усиливают возможности специалиста». К списку преимуществ использования робот-ассистированных систем Лариса Попович добавляет снижение интраоперационных осложнений на 15–30%.

В частной медицинской клинике «Медскан Hadassah», которая является одной из наиболее технологически оснащенных в стране, также разделяют представление о том, что современный уровень роботизации в России и мире позволяет говорить скорее об использовании роботов как высокоэффективных помощников врачей, но пока ни в коем случае не о замене врачей. Так, например, в 2026 году в клинике в рамках программы раннего доступа появился робот VELYS от компании Johnson & Johnson, который применяется для робот-ассистированных операций по эндопротезированию коленного сустава. Главный врач «Медскан Hadassah» Борис Чурадзе прокомментировал эту новость следующим образом: «Робот не заменяет искусство хирурга, это инструмент идеальной точности в его опытных руках. Врач планирует операцию, а робот помогает выполнить ее с точностью до долей миллиметров. Мы больше не подгоняем коленный сустав под средние стандарты, а работаем индивидуально. Пациент быстрее начинает ходить, испытывает меньше боли, он забывает, что ему сделали операцию».

Что касается трендов дальнейшего развития и применения роботов в России и мире, Лариса Попович дает следующий прогноз: «На горизонте до 2035 года это роботизированные ассистенты хирургов, мягкие роботы для работы с деликатными тканями (например, мозг, сосуды), микро- и нанороботы, биопринтинг. На горизонте 10+ лет можно ожидать, что роботы станут более автономными. Например, в хирургии смогут выполнить часть операции самостоятельно под присмотром врача. В диагностике и терапии — самостоятельно брать биопсию, таргетно доставлять лекарственные препараты».

Елена Воробьева