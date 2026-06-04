Быстрее, выше, здоровее

Мировой рынок технологий усиления человека выходит из стадии отдельных медицинских и экспериментальных решений и превращается в самостоятельный сектор на стыке медицины, промышленности, ИИ и потребительской электроники. Аналитики оценивают его объем в сотни миллиардов долларов, а драйверами роста называют старение населения, развитие нейротехнологий, промышленную автоматизацию и спрос на повышение производительности труда.

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Границы рынка

Рынок технологий усиления человека — от нейроимплантов и интерфейсов «мозг—компьютер» до экзоскелетов, систем мониторинга состояния организма и цифровой реабилитации — постепенно перестает быть совокупностью экспериментальных разработок и начинает превращаться в отдельный технологический сектор. Его рост поддерживают сразу несколько процессов: старение населения, дефицит рабочей силы, распространение хронических заболеваний, развитие искусственного интеллекта и растущие требования к производительности труда.

Еще пять-семь лет назад этот рынок в основном ассоциировался с медициной и реабилитацией. Сегодня в него все активнее входят промышленность, логистика, оборонный сектор, корпоративные программы производительности и цифровое здоровье. В результате технологии усиления человека становятся не только частью здравоохранения, но и частью экономики труда. Проблема в том, что у этого рынка до сих пор нет единого определения. Одни исследования учитывают только высокотехнологичные медицинские решения — нейроимпланты, экзоскелеты, нейростимуляцию, интерфейсы «мозг—компьютер». Другие дополнительно включают носимую электронику, цифровые устройства мониторинга здоровья, виртуальную и дополненную реальность, системы биометрии и часть рынка потребительской электроники. Поэтому оценки объема рынка различаются в несколько раз.

По оценке Strategy Partners в свежем докладе «Рынок технологий усиления человека», мировой объем такого рынка без учета массового сегмента носимых устройств вырос с $34,9 млрд в 2022 году до $62 млрд в 2025 году. К 2030 году он может достичь $98,4 млрд. После резкого ускорения в 2024–2025 годах среднегодовой рост стабилизируется примерно на уровне 10%. Однако большинство международных исследований дают существенно более высокие оценки. Grand View Research оценивает мировой рынок технологий усиления человека в $243,3 млрд еще в 2023 году. IMARC Group оценивает рынок в $325,1 млрд в 2025 году и ожидает роста до $1,27 трлн к 2034 году при среднегодовом росте около 16%. Roots Analysis прогнозирует увеличение рынка с $320 млрд в 2025 году до $1,93 трлн к 2035 году. Такая разница между оценками объясняется быстрым размыванием границ отрасли. Носимые устройства, системы мониторинга здоровья, производственные экзоскелеты, нейроинтерфейсы, цифровая реабилитация и устройства повышения когнитивной эффективности постепенно начинают рассматриваться как единая экосистема.

Части и драйверы рынка

Внутри этой экосистемы рынок развивается одновременно по нескольким направлениям. Первое — восстановление утраченных функций. Это слуховые и зрительные импланты, нейростимуляция, экзоскелеты, протезы и цифровая реабилитация. Второе — усиление когнитивных и физических возможностей. Речь идет о системах мониторинга внимания, устройствах контроля усталости, ноотропах, нейротренинге и цифровых платформах повышения продуктивности. Третье направление — смешанные технологии, которые одновременно используются в медицине, промышленности и потребительском секторе. Это прежде всего интерфейсы «мозг—компьютер», промышленные экзоскелеты, виртуальная реальность для обучения и восстановления, а также интеллектуальные сенсорные платформы.

Ключевой фактор роста рынка — старение населения. Всемирная организация здравоохранения оценивает, что уже сегодня более 2,5 млрд человек нуждаются как минимум в одном ассистивном устройстве, а к 2050 году этот показатель может вырасти до 3,5 млрд человек. Рост хронических заболеваний и увеличение продолжительности жизни создают устойчивый спрос на слуховые аппараты, системы мобильности, цифровую реабилитацию и нейротехнологии. Но постепенно этот рынок начинает решать не только медицинские задачи.

На фоне дефицита кадров и замедления роста производительности компании ищут способы увеличить физические и когнитивные возможности работников. Именно поэтому экзоскелеты, системы мониторинга усталости и нейроэргономика начинают переходить из медицины в промышленность. McKinsey Global Institute еще в 2023 году оценивал, что искусственный интеллект способен добавить мировой экономике рост производительности труда на 0,1–0,6 процентного пункта ежегодно до 2040 года.

Параллельно компании начинают искать способы усиливать не только цифровые системы, но и самого работника. Это особенно заметно в логистике, металлургии, строительстве и складском секторе, где нагрузка на персонал остается высокой, а дефицит кадров — хроническим. Экзоскелеты в этих условиях рассматриваются уже не как медицинское оборудование, а как промышленный инструмент снижения травматизма и продления трудоспособности. Strategy Partners приводит данные, что только в логистике и складских операциях внедрение промышленных экзоскелетов в 2025 году выросло на 22% год к году. Отдельные международные исследования прогнозируют рост рынка роботизированных экзоскелетов более чем на 30% ежегодно до середины следующего десятилетия.

Структура рынка меняется. Если первое поколение технологий усиления человека было связано в основном с компенсацией инвалидности, то новое поколение постепенно смещается в сторону производительности и повседневного использования. В международных исследованиях все чаще используется термин «гибридная экономика человек—машина». EY в обзоре мегатрендов 2025 года называет экзоскелеты инструментом повышения производительности труда и снижения производственного травматизма.

Еще один важный фактор — развитие нейротехнологий и интерфейсов «мозг—компьютер». Речь идет о системах, которые считывают сигналы мозга и переводят их в команды для компьютеров, протезов, экзоскелетов или цифровых устройств. Пока этот сегмент остается относительно небольшим. По оценке Coherent Market Insights, мировой рынок интерфейсов «мозг—компьютер» может вырасти с $2,75 млрд в 2026 году до $7,14 млрд к 2033 году. Но именно этот сегмент сегодня формирует большую часть технологической повестки отрасли. Переломным моментом для рынка стала первая имплантация интерфейса «мозг—компьютер» человеку компанией Neuralink в 2024 году. Strategy Partners связывает с этим ускорение глобального рынка в 2024–2025 годах.

Интересы государства

После этого нейротехнологии начали переходить из категории экспериментальных исследований в область промышленной политики. США делают ставку на ускоренное регулирование и коммерциализацию медицинских устройств. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США развивает программу Breakthrough Devices Program (Программа по прорывным девайсам) для ускоренного вывода инновационных медицинских технологий на рынок.

Китай, напротив, делает ставку на масштабирование отрасли через государственную координацию. В 2025 году несколько ведомств КНР выпустили документы по развитию интерфейсов «мозг—компьютер» как стратегического сектора. Reuters в марте 2026 года сообщало, что в Китае уже проводится более десяти клинических испытаний таких систем, а часть процедур включается в региональные программы медицинского страхования.

Фактически между США и Китаем начинает формироваться конкуренция за стандарты будущего нейротехнологического рынка — так же, как ранее происходило с искусственным интеллектом, телекоммуникациями и микроэлектроникой.

Одновременно усиливается и дискуссия о рисках. Чем ближе технологии подходят к мозгу, когнитивным данным и управлению поведением человека, тем выше требования к регулированию. Организация экономического сотрудничества и развития указывает, что нейротехнологии создают уникальные этические, юридические и экономические риски. ЮНЕСКО в 2025 году подготовила первую международную рекомендацию по этике нейротехнологий. В центре обсуждения — защита нейроданных, автономия человека и предотвращение дискриминации.

Отдельная проблема — превращение технологий усиления человека в инструмент корпоративного контроля. Если системы мониторинга усталости, внимания и когнитивного состояния станут массовыми, компании получат доступ к принципиально новому типу данных о работниках. ОЭСР уже обсуждает необходимость ограничений на использование нейротехнологий на рабочих местах.

На этом фоне Россия остается сравнительно небольшим, но быстро формирующимся рынком. По оценке Strategy Partners, российский рынок технологий усиления человека вырос со 133,2 млрд руб. в 2024 году до 142,7 млрд руб. в 2025 году. К 2030 году он может достичь 187,7 млрд руб. Российская специфика — высокая роль медицины, реабилитации и государственного спроса. В отличие от США и Азии, где быстрее растет потребительский сегмент и корпоративное использование, российский рынок пока в большей степени зависит от клиник, реабилитационных центров и программ импортозамещения.

Крупнейший сегмент российского рынка — ноотропы и когнитивные усилители. В 2025 году его объем оценивается в 39 млрд руб. Однако быстрее всего растут небольшие высокотехнологичные направления: экзоскелеты, нейроимпланты и интерфейсы «мозг—компьютер». Strategy Partners прогнозирует рост российского рынка экзоскелетов с 0,4 млрд руб. в 2025 году до 1,4 млрд руб. в 2030 году. Рынок интерфейсов «мозг—компьютер» может вырасти с 1 млрд до 3 млрд руб., рынок нейроимплантов — с 10,1 млрд до 23,8 млрд руб. Однако эти сегменты растут с очень низкой базы. Пока основной объем российского рынка продолжают формировать более зрелые направления: реабилитационные технологии, ассистивные решения и ноотропы.

Главное ограничение российского рынка — переход от лабораторных разработок к серийному производству. Для нейроимплантов, медицинских экзоскелетов и интерфейсов «мозг—компьютер» необходимы дорогостоящие клинические испытания, сервисная инфраструктура, подготовленные специалисты и собственная электронная компонентная база. Strategy Partners также указывает, что государственная поддержка отрасли остается фрагментированной. «Доступная среда», Национальная технологическая инициатива, федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего» и стратегия «Фарма-2030» создают отдельные каналы поддержки, но пока не формируют единую систему развития отрасли. Но если нейротехнологии, экзоскелеты и системы цифровой реабилитации перейдут от пилотных проектов к серийному производству, рынок технологий усиления человека может стать одной из новых точек роста высокотехнологичной промышленности.

Евгений Видов