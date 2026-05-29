Титулованный тайский боксер задержан в Петербурге за создание преступного сообщества

В Санкт-Петербурге задержан мастер спорта по тайскому боксу, неоднократный призер чемпионатов России Салим Аминов. Спортсмена подозревают в организации ОПГ, мошенничестве в особо крупном размере и незаконных финансовых операциях, пишет «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фигурантом уголовного дела стал Салим Аминов

Спортсмен с 2018 года неизменно попадал в тройку призеров всероссийских соревнований, а в 2022-м стал победителем чемпионата СКФО. Сейчас он находится в СИЗО.

Кирилл Конторщиков