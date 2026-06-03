Церковь помогает делом

Церковная социальная работа давно вышла за рамки разовой помощи. Сегодня проекты Русской православной церкви работают с теми, кому особенно трудно вернуться к обычной жизни: подростками после суда, людьми с тяжелой инвалидностью, бездомными, пациентами больниц, жителями зоны конфликта и школьниками из малообеспеченных семей. Собрали восемь инициатив, где милосердие превращается в ежедневную профессиональную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Центр Василия Великого, Санкт-Петербург

В Центр святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге попадают подростки в возрасте от 14 до 19 лет по приговору суда. И получают шанс исправиться, примириться с собой и родными, освоить новые хобби и профессии. Центр — это альтернатива воспитательной колонии. Без решеток и без наручников.

В благотворительной кофейне воспитанники Центра учатся быть бариста, готовить все виды кофе: от эспрессо до рафа. Их можно застать за созданием керамической кружки в гончарной мастерской или репетицией театральной постановки по «Илиаде». В музыкальной студии подростки записывают собственные рэп-альбомы, ходят в Эрмитаж. Раз в год отправляются в двухмесячный поход по Русскому Северу.

За 21 год работы курс реабилитации прошли более 500 воспитанников. Из всех подростков, участвующих в программе Центра, более 85% не совершают повторных правонарушений.

«Дом слепоглухих» в Пучково

Человек без слуха и зрения может быть счастливым. Хотите доказательств? Приезжайте в «Дом слепоглухих» в деревне Пучково.

Здесь люди, которые не могут видеть и слышать, учатся работать в гончарной мастерской, делать сувениры из ткани и керамики, выпускать собственный журнал и даже общаться по интернету с помощью специальной брайлевской строки. А некоторые трудоустроились журналистами, копирайтерами и даже организаторами туристических мероприятий.

Из всех слепоглухих, которые попадают в Дом, 80% начинают жить самостоятельной жизнью, находят хобби, работу, обретают друзей и семьи. В этом им помогают люди, которые, как никто, понимают своих подопечных. Один из лучших преподавателей Дома совсем не видит и слышит только с аппаратом, а директор проекта Елена Федосова — слепая мама двоих детей, которая бегает марафоны и занимается велоспортом. Недавно у проекта появились несколько домов сопровождаемого проживания.

Свято-Софийский социальный дом

Мало кто знает, что в Москве на станции метро «Университет» есть красивый трехэтажный дом для детей и взрослых с самой тяжелой инвалидностью. Это первый в России подобный негосударственный проект.

Его создатель — девушка, которая отказалась от карьеры актрисы, чтобы помогать особенным детям. Светлана Бабинцева вместе с другими добровольцами и сестрами милосердия несколько лет каждый будний день приходила помогать маленьким ребятам самого тяжелого отделения государственного дома-интерната. И в итоге решила создать для этих детей настоящее детство: забрала их всех в Свято-Софийский дом.

Тут у ребят свой собственный мир — не в пределах узкой кроватки, а полноценная жизнь. У каждого значимый взрослый — человек, который глубоко понимает особенности и нужды ребенка. Благодаря любви, терпению и заботе ребята, которые все детство провели в кровати, делают первые шаги. Все, кого считали необучаемыми, ходят в школу. А некоторые, несмотря на физические и умственные нарушения, обретают приемные семьи.

Подворье «Благодать» в Ивановской области

На высоком берегу Волги в глуши Ивановской области иеромонах Мелитон (Присада) спасает одиноких и брошенных людей со всей округи.

На подворье «Благодать» живут люди с инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов. Есть отдельный проект для бездомных. На подворье — деревянные домики, контактный зоопарк, пасека и птичий двор.

Здесь подопечные учатся самостоятельности: готовят, работают на огороде, ухаживают за животными. Это помогает ребятам в социализации и адаптации к жизни вне стен интернатов, домов престарелых или родительских квартир.

Церковная больница святителя Алексия, Москва

В Москве есть церковная больница: здесь профессионально и бесплатно лечат вне зависимости от вероисповедания.

На операции сюда направляли даже членов олимпийской сборной.

В больнице есть паллиативное отделение, куда приходят помогать добровольцы. Работает центр по подготовке младших медсестер по уходу. Любой желающий может записаться на курсы и отправиться ухаживать за тяжелобольными людьми.

У Больницы святителя Алексия работают филиалы в Шуе, Жуковском и Переславле-Залесском, Центр протезирования в Горловке. А в труднодоступных местах Запорожской области и других регионах зоны конфликта мирных жителей принимают в мобильных госпиталях церковной больницы: врачи-добровольцы приезжают помогать даже из других стран.

Больница сегодня — это несколько отделений, современное оборудование, высококвалифицированные врачи, включая докторов и кандидатов наук. В Больнице святителя Алексия базируются клинические кафедры РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

«Ангар спасения» православной службы «Милосердие»

Про это место знают почти все бездомные Москвы. За чаем, горячим супом и пирожками в «Ангар спасения» ежедневно приходят 400 человек.

Здесь у бездомных есть возможность принять душ, согреться в отапливаемой палатке, получить медицинскую помощь. Социальный работник поможет купить билет домой, найти родных или временный приют.

Для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь, в Подмосковье есть реабилитационный центр. Там бездомные занимаются с психологом, готовят еду, ухаживают за курами и огородом. Конечная цель — возврат в общество.

Патриаршая гуманитарная миссия

Русская православная церковь с начала вооруженного конфликта помогает мирным жителям Донбасса. Координирует эту работу Патриаршая гуманитарная миссия.

По всей зоне конфликта и на приграничных территориях работают 12 церковных центров помощи, где мирные жители могут получить все необходимое: от продуктов и одежды до юридической консультации. В эти центры уже поступило более 370 тыс. обращений.

В Мариуполе, Авдеевке и Волновахе Церковь организует уникальный проект по ремонту частных домов мирных жителей. Со всей страны каждую неделю приезжают добровольцы, чтобы помочь починить крыши в частных домах пожилых людей. Среди добровольцев — программисты, художники, физики, музыканты. Приезжал даже космонавт. Съездили уже 2,7 тыс. добровольцев-ремонтников, которые помогли восстановить 750 домов.

Образовательный проект «Ключи»

Бесплатно подготовиться к ЕГЭ, если живешь в маленькой деревне, реально. Церковный проект «Ключи» организует подготовку для детей из малообеспеченных семей в 16 регионах России.

С детьми бесплатно занимаются студенты ведущих московских вузов: МГУ, ВШЭ, МФТИ. Оплачивают занятия организаторы проекта. С одной стороны, они поддерживают талантливых студентов, с другой — будущих выпускников.

Благодаря проекту уже 1,3 тыс. школьников смогли подготовиться к государственному экзамену и поступить в университеты. Кто-то после поступления присоединяется к проекту как преподаватель.