Помощь пошла по церковному кругу

Церковная помощь начинается не только в храме. Сегодня у Русской православной церкви есть горячая линия, региональные координаторы, краудфандинговая платформа и система частных пожертвований, через которую просьбы о лекарствах, продуктах, дровах, ремонте или психологической поддержке превращаются в конкретные дела. Так возникает круговорот милосердия: одни обращаются за помощью, другие проверяют просьбу, третьи жертвуют деньги, время или силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как попросить о помощи

У Русской православной церкви сложилась разветвленная система социальной поддержки. В каждом храме есть люди, к которым можно обратиться за советом или помощью, а храмы работают не только в крупных городах, но и в небольших селах. Помощь стараются оказывать независимо от вероисповедания, национальности и гражданства человека.

Один из самых простых способов обратиться за поддержкой — позвонить на церковную горячую линию социальной помощи: 8–800-70–70-222. Она была создана по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В этом году линии исполняется пять лет. За время ее работы поступило около 350 тыс. звонков.

Ежедневно на горячую линию обращаются примерно 250 человек, в месяц — около 7 тыс. На звонки отвечают 16 операторов. Они определяют тип обращения, фиксируют регион, контакты позвонившего и передают информацию координатору в той епархии, откуда поступила просьба.

Люди обращаются за самой разной поддержкой. Одним нужно купить продукты, лекарства или одежду. Другие просят помочь с дровами для отопления деревенского дома, починить крышу, заменить сломанную стиральную машину многодетной одинокой матери. Отдельный блок обращений связан с духовной и психологической поддержкой — в таких случаях к помощи подключаются священники и психологи.

Каждая просьба проходит проверку. После этого помощь либо оказывают на месте сотрудники социального отдела епархии, либо к работе подключаются специалисты Синодального отдела по благотворительности. Обращения от так называемых профессиональных просителей, если они выявляются, отклоняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Миром помогают

У Церкви есть и собственная краудфандинговая платформа — площадка для сбора пожертвований на социальные проекты. Она называется «Поможем» и работает на сайте mirom.help. Платформу создал Синодальный отдел по благотворительности.

На ней размещаются только проверенные сборы на церковные социальные проекты в регионах. За три года работы удалось закрыть 282 сбора. Почти 50 тыс. человек пожертвовали через платформу 235 млн руб. По итогам каждого сбора публикуется отчет о том, как были использованы средства.

Среди проектов, которые удалось поддержать благодаря жертвователям,— закупка продуктов для африканских православных семей и помощь центру иппотерапии в Ессентуках, где проходят реабилитацию дети и взрослые с инвалидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чем можно помочь

Постоянного финансирования, которое покрывало бы весь объем дел милосердия, у Церкви нет. Значительная часть социальной деятельности ведется на средства благотворителей. При этом речь не только о крупных спонсорах: чаще всего помогают обычные люди, перечисляющие посильные суммы.

Сделать пожертвование можно через сайт Синодального отдела по благотворительности www.diaconia.ru. Там же можно оформить ежемесячный платеж и посмотреть отчеты о расходовании средств.

Для церковной социальной работы важна не только сумма пожертвования, но и регулярность участия. Небольшой ежемесячный перевод позволяет планировать помощь, поддерживать проекты и быстрее отвечать на конкретные просьбы людей в регионах.

Рука дающего

В Евангелии можно увидеть два разных образа жертвователя.

Первый — Иосиф Аримафейский, человек знатный и богатый. После распятия Иисуса Христа он попросил у Пилата тело Спасителя и положил его в гробнице за стенами Иерусалима — в той пещере, которую готовил для себя. Иосиф был состоятельным человеком и жертвовал в том объеме, который соответствовал его положению и возможностям.

Второй образ — бедная вдова, пожертвовавшая две лепты. В I веке на эти деньги можно было купить хлеб и немного винограда — дневной рацион небогатой женщины. Для окружающих это была почти незаметная сумма. Но в евангельском понимании именно она положила в сокровищницу больше многих, потому что отдала от сердца — все, что имела.

В современной церковной благотворительности действует тот же принцип. Каждый помогает в той мере, в какой может. Для одного это крупное пожертвование, для другого — небольшая регулярная сумма, для третьего — время, профессиональный навык или готовность выслушать человека в беде. Главное — не размер дара сам по себе, а готовность сделать хотя бы немного добра и разделить ответственность за тех, кому сейчас труднее.