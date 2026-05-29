Зарубежные СМИ: Отстанет ли Blue Origin от SpaceX в космической гонке?

Ракета компании Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Момент аварии во Флориде попал в прямую трансляцию. В Blue Origin сообщили, что никто не пострадал, а сам инцидент назвали «аномалией». Гендиректор корпорации Джефф Безос отметил, что это был тяжелый день. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают, как сильно она теперь отстанет от SpaceX в космической гонке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Blue Origin готовила New Glenn к четвертому запуску: ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников Amazon для создания системы доступа в интернет, которая бы конкурировала со Starlink, пишет The Washington Post. На кадрах трансляции видно, как заработали двигатели, а после гигантский огненный шар окутал стартовую площадку, и столб пламени и сажи устремился в небо. Взрыв был настолько мощным, что вспышку видели за десятки километров.

Газета напоминает, что недавно инцидент случился и у SpaceX: космический корабль Starship завершил очередной испытательный полет взрывом после возвращения на Землю. А ситуацию с Blue Origin прокомментировал и сам Илон Маск в соцсетях, выразив сочувствие словами «мне очень жаль это видеть, надеюсь, вы быстро восстановитесь».

New Glenn — главный и один из самых амбициозных проектов компании Безоса. Ракету разрабатывали больше десяти лет, вложив миллиарды долларов, пишет The New York Times. Эта неудача может повлиять и на планы NASA по исследованию Луны. У агентства контракт как с Blue Origin, так и со SpaceX. Обеим компаниям поручено доставить астронавтов с лунной орбиты на поверхность спутника в рамках миссии Artemis III в следующем году.

Теперь из-за разрушения стартовой площадки Blue Origin, вероятно, выйдет из этой гонки, заключает The New York Times. В свою очередь, директор NASA Джаред Айзекман пообещал разобраться, что же привело к этой «аномалии» и как это повлияет на миссию.

По данным Bloomberg, каждая посадка и доставка лунохода обходится Blue Origin в $234 млн. А ракета New Glenn также входит в элитную группу аппаратов, которые выводят на орбиту важнейшие спутники Пентагона.

Агентство напоминает, что в апреле, когда компания Безоса запускала New Glenn в третий раз, старт был успешным. Однако верхняя ступень ракеты столкнулась с проблемой в космосе и не смогла развить достаточную тягу. Из-за этого она не вывела на нужную орбиту спутник, и в итоге тот сгорел в атмосфере. Тогда в Blue Origin нашли причины и заявили, что все недочеты устранены.