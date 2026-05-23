Самая крупная ракета в мире Starship V3 приводнилась в Индийском океане

Самая крупная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась при приводнении в Индийском океане в соответствии с планом. Видео компания опубликовала в соцсети X.

«Подтверждена посадка на воду! Поздравляем всю команду SpaceX с двенадцатым летным испытанием Starship!», — написали в пресс-службе компании.

Тестовый запуск многоразовой ракеты Starship состоялся сегодня в 1:30 мск с площадки Starbase в Техасе. Через семь минут от ракеты отделился ускоритель, он приводнился в Мексиканском заливе. Корабль сделал неполный оборот вокруг Земли, вывел на орбиту два модифицированных спутника Starlink и еще 20 их макетов. Полет занял 65 минут.

Испытание стало первым для новой версии Starship V3 — самой большой в мире. Она оснащена двигателем повышенной мощности, усовершенствованным ускорителем и обновленной системой навигации и управления. Многоразовые ракеты Starship разрабатывают для миссий на Луну и Марс.