Сегодня исполняется 30 лет победителю чемпионата Европы по футболу среди юношей, двукратному чемпиону России Александру Головину

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка России по футболу Игорь Акинфеев:

— Саня, дорогой! От всей души поздравляю тебя с 30-летием, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма! Пусть в твоей профессиональной работе тебе неизменно сопутствуют удача и успех, а в жизни тебя всегда окружают искренность друзей и душевная теплота!

