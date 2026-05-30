31 мая исполняется 66 лет первому заместителю главы администрации президента РФ Алексею Громову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров:

— Дорогой Алексей Алексеевич! Мне кажется достаточно символичным, что месяц май на первой неделе начинается с Дня радио 7 мая и заканчивается Вашим днем рождения. Можно сказать, что май каждый год посвящен электронным средствам массовой информации (а кто сейчас не электронный?) и подготовке ко дню рождения их идеолога и на все хорошее вдохновителя. То есть к Вашему, Алексей Алексеевич! Мы, руководители, сотрудники и журналисты этих самых электронных СМИ прекрасно помним этот день, ведь после Вашего дня рождения сразу наступает лето, а лето — это, как известно, маленькая, но прекрасная жизнь. Хочу пожелать Вам на весь год веселого весенне-летнего настроения, энергии, здоровья и побед: побед везде — от самой главной Победы, которую мы все ждем и в которую верим, до Ваших безусловных побед и победного достижения всех целей и планов, которые вы намечаете и строите!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»