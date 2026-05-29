На Ставрополье из-за ливней повреждены несколько зданий и машин

В центральных и южных районах Ставропольского края накануне были сильный ветер, град и ливень. В городах и селах Кавминвод, Курском и Георгиевском округах зафиксированы повреждения зданий и машин, повалены деревья. Есть нарушения в работе систем ЖКХ и энергетики, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Крупная авария произошла на главной канализационной станции в Минеральных Водах. Ливень подтопил и обесточил насосно-силовое оборудование. Работники Крайводоканала откачивают воду, чтобы перезапустить оборудование. Господин Владимиров поручил подключиться к работе министру ЖКХ края Александру Рябикину и Минпрому. «При необходимости в пострадавшие территории должны быть направлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады»,— отметил он.

Директор сельхозпредприятия «Суворовское» Павел Тимченко заявил, что проводится оценка пострадавших посевов. Предварительно ущерб оценивается в 10 млн руб. «Яровых половину не успели посеять, на сегодняшний день сроки посевной кампании уже на месяц придется сдвинуть. Урожай сохранится, но уже не такой, на который мы надеялись»,— уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).