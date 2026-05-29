Месси вошел в состав сборной Аргентины и сыграет на своем шестом чемпионате мира

Ассоциация футбола Аргентины представила список из 26 игроков, вошедших в окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Фото: Rebecca Blackwell, AP

В состав национальной команды в шестой раз попал нападающий Лионель Месси. Ранее клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» сообщил, что у 38-летнего форварда была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления не оглашались.

Также в расположение сборной были вызваны:

Вратари — Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи и Хуан Муссо;

Защитники — Науэль Молина, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леонардо Балерди и Факундо Медина;

Полузащитники — Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Валентин Барко, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Тиаго Альмада и Нико Пас;

Нападающие — Нико Гонсалес, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне, Флако Лопес и Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. На групповом этапе грядущего первенства они сыграют со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Всего на его счету 48 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

Таисия Орлова