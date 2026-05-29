«Зенит» сделал ставку не на тех

Баскетболисты «Зенита» расстались с мечтой выиграть Единую лигу ВТБ, проиграв в полуфинале плей-офф казанскому «УНИКСу» в семи матчах. Решающая игра прошла вчера в Казани, и в ней сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 55:64. Оно стало для «Зенита» третьим подряд.

Когда у тебя тяжелые, физические матчи каждые два-три дня, играть непросто, — подвел итог серии главный тренер «Зенита» Деян Радоньич

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Сам счет последней встречи говорит о том, что игроки обеих команд «выдохлись» по ходу серии. Но, если казанцы в ней прибавляли, то петербуржцы умудрились растерять преимущество, ведя 3-1 после четырех матчей. Седьмой матч стал самым жестким и бескомпромиссным в противостоянии. При этом - малорезультативным и не зрелищным. Все было направлено на достижение результата. «Зенит» неплохо начал встречу, поведя в счете, но довольно быстро растерял преимущество и потом уже в игре не «вернулся». Хозяев вел вперед Алексей Швед, игравший раньше за петербургский клуб. Даже когда он получил травму и не смог продолжить игру, игроки «УНИКСа» спокойно контролировали ситуацию, играя жестко в защите и бережно относясь к своим шансам в нападении. Про «Зенит» же такого не скажешь. Низкий процент реализации двухочковых (28), трехочковых (36), штрафных (53) бросков, 17 потерь - вот, что стало причиной поражения в Казани. «УНИКС» выиграл первую четверть 16:10, уступил во второй 17:19, забрал третью 17:10, что стало решающим фактором, и уже держал соперников «на поводке» в заключительной, позволив им выиграть ее 16:14. Но в концовке матча все было уже ясно - игроки ждали финальной сирены, перемещаясь шагом.

На трибунах можно было заметить большую группу поддержки «Зенита», в нее входил известный автор-исполнитель Александр Розенбаум. Вообще, клуб из Петербурга заботится о том, чтобы окружить себя «селебрити», устраивает интересные корпоративные мероприятия - одно из них прошло прямо по ходу серии, после после поражения «Зенита» в шестом матче - но хотелось бы, чтобы петербуржцы все это подкрепляли еще классной игрой. Ее «Зенит» в последних матчах не показал, теряя качества с каждым матчем.

- Когда у тебя такой календарь - тяжелые, физические матчи каждые два-три дня - играть непросто, особенно в наших обстоятельствах, - подвел итог серии главный тренер «Зенита» Деян Радоньич. - Некоторые игроки были не готовы на сто процентов. В последних двух матчах нам не мог помочь Джонни Джузэнг (американский защитник, получивший травму. - «Ъ»), который находился в отличной форме.

Тренер «Зенита» отметил, что команда неплохо справлялась в защите, что является ключом к успеху в такой игре, как баскетбол, но одной защиты недостаточно для того, чтобы выигрывать. «Зенит» в четверг плохо сыграл в нападении, допустил много ошибок и потерь - как и в предыдущих двух дуэлях.

- Если проанализировать другие матчи серии, можно увидеть важную деталь: для нас против «УНИКСа» было крайне важно набирать легкие очки - в быстрых отрывах и раннем нападении, - отметил Радоньич. - Сегодня даже при хорошей защите мы не смогли набрать достаточно очков в подобных ситуациях, а это было очень важно. В третьем матче у нас было около 40 очков после быстрого нападения и ранних атак, а сегодня такого не было. С такой реализацией выиграть сложно.

Тренер «УНИКСа» Велемир Перасович из Хорватии может чувствовать себя героем серии. Именно он сделал так, что после четырех матчей, когда зенитовцы вели 3-1, его игроки перевернули ход борьбы, играя «с сердцем, уверенностью и мужеством», как сказал Перасович, и одержали три победы подряд, выйдя в финал Единой лиги ВТБ. Там казанская команда сразится за чемпионский титул с ЦСКА. «Зенит» сыграет за третье место с краснодарской «Локомотивом-Кубанью».

В целом сезон нельзя будет признать успешным для «Зенита», учитывая, как складывалась серия против «УНИКСа». «На его месте должен был быть я», - как говорил герой одного фильма. «Повесить» вину за такой исход на одного тренера тоже не получится, так как черногорец Радоньич возглавил «Зенит» в разгар сезона, когда надежд не оправдал словенский тренер Александер Секулич. Он еще и сборную Словении умудрялся тренировать, работая в «Зените». Тут много вопросов к руководству клуба, который возглавляет Александр Медведев - тот самый, который еще недавно был первым лицом в футбольном «Зените» и в хоккейном СКА, но потом лишился руководящих должностей.

Кирилл Легков