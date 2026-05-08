В Орле разыгрывают право на аренду жилого дома XIX века за 1 рубль

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла разыгрывает право аренды объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом жилой» постройки XIX века на улице Васильевской, 29. Начальный размер годовой арендной платы составляет 1 руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

ОКН регионального значения «Дом жилой» на улице Васильевской, 29 в Орле

Фото: из аукционной документации ОКН регионального значения «Дом жилой» на улице Васильевской, 29 в Орле

Площадь двухэтажного нежилого здания, находящегося в неудовлетворительном состоянии, составляет 365,2 кв. м. Арендная плата за земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м под зданием составит 1 коп. в год. Срок сдачи помещения — 49 лет.

Согласно документации, арендатор обязан провести работы по сохранению ОКН: консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление объекта для современного использования. Право сдавать здание в субаренду или безвозмездное пользование появится только после полного выполнения этих работ. Проектную документацию необходимо согласовать в течение двух лет с момента передачи объекта в аренду, а все работы завершить до 4 мая 2033 года.

Шаг аукциона — 0,05 руб. Размер задатка — 103,4 тыс. руб. Подавать заявки на аукцион можно до 27 мая, итоги подведут 1 июня.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что комиссия признала несостоявшимся аукцион на право аренды усадьбы Воронцовых-Дашковых в Тамбовской области. Новые торги пока не объявлены.

Мария Свиридова