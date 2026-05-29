Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 5,29 руб. на акцию, сообщила компания. Всего на эти цели планируется направить 21 млрд руб., или 100% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 29 июня. «Группа "Аэрофлот" второй подряд год завершает с чистой прибылью, несмотря на серьезные вызовы, которые стоят перед компанией... Размер выплат соответствует уровню прошлого года»,— прокомментировал замгендиректора ПАО по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Уставный капитал «Аэрофлота» состоит более чем из 3 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. В свободном обращении находится 25,03% от общего числа обыкновенных ценных бумаг. Привилегированные акции компания не размещала.

По итогам 2024 года «Аэрофлот» выплатил дивиденды в размере 5,27 руб. на одну акцию. Всего компания направила на выплаты 20,95 млрд руб., или 95% от чистой прибыли по РСБУ. Остальные 993 млн руб. пошли на формирование резервного фонда. Держатели акций «Аэрофлота» получили дивиденды впервые с 2019 года.