«Сан-Антонио» сравнял счет в полуфинальной серии play-off НБА против «Оклахомы»

«Сан-Антонио Спёрс» на своем паркете победил «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 118:91.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету 28 очков. В составе «Оклахомы» больше всего баллов набрал защитник Шей Гилджес-Александер — 15.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Решающий матч пройдет в ночь на 31 мая на арене «Оклахомы», которая является действующим чемпионом НБА.

Ранее определился первый финалист play-off НБА. «Нью-Йорк Никс» всухую — 4:0 — обыграл «Кливленд Кавальерс» и впервые с 1999 года пробился в решающую стадию.

Таисия Орлова