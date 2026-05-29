«Башспирт»: у «Монополия.Онлайн» нет оснований для подачи заявления о банкротстве

У ООО «Монополия.Онлайн» нет оснований для подачи заявления о признании «Башспирта» банкротом, сообщили «Ъ-Уфа» в компании. «ООО «Монополия.Онлайн» не предъявляло никаких исков к АО «Башспирт». Напротив, 4 мая 2026 года ООО «Монополия.Онлайн» обратилось в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, что, по нашему мнению, может быть связано с увеличением количества требований со стороны кредиторов. Между тем, АО «Башспирт» продолжает осуществлять хозяйственную деятельность в обычном режиме и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. В связи с изложенным, рассматриваем действия ООО «Монополия.Онлайн» как не имеющее под собой достаточных правовых и фактических оснований»,— подчеркнули в «Башспирте».

Ранее «Монополия.Онлайн» опубликовала в Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о признании «Башспирта» банкротом.

Олег Вахитов