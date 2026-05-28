Компания из Санкт-Петербурга намерена обанкротить «Башспирт»

Санкт-петербургское ООО «Монополия.Онлайн» уведомило о намерении подать заявление о признании банкротом АО «Башспирт». Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

Сумма задолженности «Башспирта» перед «Монополия.Онлайн» неизвестна. Судебных споров между компаниями в картотеке дел арбитражных судов найти не удалось.

ООО «Монополия.Онлайн», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам арбитражных судов, компания специализируется на перевозке грузов. Учредитель — АО «Монополия». В 2025 году при выручке 44,6 млрд руб. убыток компании составил 7,1 млрд руб.

АО «Башспирт» производит спиртные напитки, в компанию входят пять филиалов — Булгаковский, Бирский, Белебеевский, Уфимский и Стерлитамакский. Основной продукцией компании является водка, на реализацию которой приходится до 90% выручки. Единственным акционером предприятия является Башкирия в лице министерства земельных и имущественных отношений. В прошлом году выручка «Башспирта» составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 266,5 млн руб.

