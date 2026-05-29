Глава KPMG Australia ушел в отставку после сообщения информатора

Глава австралийского подразделения KPMG Эндрю Йейтс и руководитель аудиторского подразделения Джулиан Макферсон подали в отставку на фоне скандала с внутренним аудитом, сообщает Financial Times. Компания признала, что внутреннее расследование заявлений о неправомерном использовании данных не соответствовало внутренним стандартам.

Скандал разгорелся в марте, когда сенатор Дебора О’Нилл, воспользовавшись парламентской привилегией, обнародовала заявления информатора о том, что компания получала доступ к конфиденциальной аудиторской информации клиентов и использовала ее для заключения других контрактов.

Изначально KPMG назвала обвинения «необоснованными», но в апреле применила меры дисциплинарного характера в отношении некоторых своих сотрудников. Сейчас же компания заявила, что расследование заявлений информатора «не оправдало ожиданий».

Екатерина Наумова