МЧС начало предупреждать нижегородцев о беспилотной опасности

МЧС 29 мая впервые разослало нижегородцам СМС-оповещения о беспилотной опасности. «Внимание! На территории Нижегородской области введен режим “беспилотная опасность“ . Соблюдайте спокойствие, телефон — 112», — говорится в сообщениях, разосланных в ночь на пятницу.

Утром МЧС сообщило об отмене режима беспилотной опасности. «При обнаружении обломков не приближаться к ним», — предупредили в ведомстве.

Ранее глава областного управления ведомства Валерий Синьков отмечал, что СМС-оповещения решено было не рассылать, чтобы не будоражить граждан. «Мы можем предупреждать население, но не каждая авиационная опасность заканчивается прилетами как таковыми. Получается, что мы, образно говоря, будем всю ночь поднимать, будоражить население и говорить “ждите, ждите, ждите“ — но к чему это приведет? Как показывает практика взаимодействия с людьми, подобное приведет к отторжению. Мы не включаем оповещение, чтобы лишний раз не создавать дискомфорт. Очень бы хотелось вообще не прибегать к этому», — объяснил глава ГУ МЧС, отвечая на вопрос «Ъ-Приволжье».

Накануне беспилотник повредил здание Нижегородского областного суда в центре Нижнего Новгорода.

