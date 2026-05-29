Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

28 мая состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею, по итогам которых определились полуфинальные пары. Турнир проходит в Швейцарии.

Сборная Норвегии обыграла латвийцев со счетом 2:0 и впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. Лучшим результатом команды в истории турнира является четвертое место на первенстве 1951 года. Тогда соревнования проходили по круговой системе без play-off. За выход в финал норвежцы сыграют с командой Швейцарии. В четвертьфинале хозяева турнира победили шведов — 3:1.

В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Финляндии. В четвертьфинале команда Канады обыграла сборную США со счетом 4:0, а сборная Финляндии — команду Чехии (4:1).

Полуфинальные матчи пройдут 30 мая. Чемпионат мира завершится 31 мая.

Таисия Орлова

