Назван лучший санаторий России

Санаторий премиум-класса «Истокъ», находящийся в историческом здании начала XX века в центре города-курорта Ессентуки, признан обладателем премии Travel Time Awards в номинации «Лучший российский санаторий». Премию учредил журнал Travel Time, посвященный путешествиям для состоятельной аудитории. Премия вручалась в 23 номинациях, заявки на участие подали более 100 отелей и курортов из России и из-за рубежа. «Истокъ» предлагает отдых и оздоровление в формате закрытого клуба, где сочетаются высокий уровень сервиса, атмосфера уединения и роскоши. В санатории действуют 12 комплексных оздоровительных программ, направленных не только на лечение конкретных заболеваний, но и на общее укрепление организма. Используются методы классической медикаментозной и физиотерапевтической медицины, бальнео-, климато- и грязелечение, иммунологическая коррекция, anti-age-терапия, лечебные массажи, курс минеральных вод и прогулки по терренкурам. Современное инновационное оборудование позволяет пациентам совмещать оздоровительные программы с процедурами эстетической медицины, включая те, которые требуют деликатного восстановления.

Нина Никифорова