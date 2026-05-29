Число жертв атаки БПЛА на завод в Волжском выросло до двух

Раненная при ночной атаке ВСУ в Волжском Волгоградской области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал администрации города. Еще один мирный житель погиб на месте.

Под удар попал завод синтетического волокна в Волжском. Из-за падения обломков БПЛА на предприятии начался пожар, его уже потушили. Точное число сбитых в Волгоградской области дронов российское Минобороны не привело. Всего за ночь над Россией уничтожены 208 беспилотников.