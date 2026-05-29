В Волгоградской области при атаке БПЛА погиб один человек

При ночной атаке БПЛА на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина. Еще два человека пострадали, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Одна женщина 55 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему медпомощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась, уточнил губернатор.

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на химическом предприятии в Волжском, на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также «локальные возгорания». Их все уже потушили.

Минобороны России отчиталось об уничтожении за ночь 208 БПЛА над 13 регионами. Один человек погиб в Брянской области, в других регионах обошлось без жертв.