От космического «Теремка» до семейного пикника

Лето вступает в свои права, и рестораны уже встречают его новыми концепциями и неожиданными коллаборациями. В центре внимания — гастрономия с контекстом: от высокой науки до модной индустрии.

«Теремок»: полет к звездам

На Пулковских высотах открылся новый ресторан сети «Теремок», ставший одной из самых необычных точек бренда. Ресторан расположен рядом с Пулковской обсерваторией и посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Здесь можно будет не только полакомиться блинами и другими блюдами, но и узнать о «космических» профессиях и современных научных открытиях, а также познакомиться с историей и достижениями отечественной космонавтики.

На торжественном открытии ресторана гостей поздравил космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Зубрицкий, участник экспедиции МКС-73. В 2025 году он совершил свой первый космический полет на корабле «Союз МС-27». Космонавт пожелал команде ресторана удачного старта и рассказал гостям о первом полете Юрия Гагарина. «Открытие ресторана с космической концепцией — это отличный пример того, как можно объединить историю, науку и современные форматы досуга. Такие проекты делают космос ближе и интереснее для самой широкой аудитории, особенно для детей, а также вдохновляют новые поколения мечтать о звездах и выбирать путь в науку и технологии», — считает Алексей Зубрицкий.

Главным объектом нового ресторана стал «галактический потолок» — масштабная световая инсталляция с космическим сюжетом. В потолок встроены панели, имитирующие звездное небо и планеты. Интерьер выполнен в эстетике футуристической космической станции: плавные белые формы, мягкие линии, ощущение света, воздуха и невесомости.

«Мы открываем рестораны с привязкой к локации и всегда стараемся поддерживать историю места. На Пулковских высотах невозможно было не говорить о космосе: рядом обсерватория, история науки и 65-летие полета Гагарина. Для нас важно, чтобы даже сетевой ресторан сохранял связь с городом и его атмосферой», — отметил соучредитель и директор сети ресторанов «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский.

Итальянская гастрономия в «Римски»

Первого июня в обеих столицах начинаются Сезоны итальянской гастрономии — фестиваль, программу которого задают приглашенные шефы из Пьемонта, итальянские рестораны и винодельческий дом — один из наиболее титулованных производителей бароло и барбареско.

В Петербурге фестиваль откроет 2 июня ресторан Rimski («Римски»), представив сет «Анатомия вина»: Дмитрий Шайкин будет готовить блюда в диалоге с итальянской классикой виноделия.

Девятого июня в Mio («Мио» — «Мой») устраивают большой прием вместе с Алексом Оливето (Locanda in Cannubi). В Tondo («Тондо» — «Круглый») 11 июня пройдет ужин в четыре руки: Антон Исаков и Антонио Арментано (Totta Virginia) подадут фестивальный сет, дополнив его блюдами по пьемонтским рецептам.

Семейный пикник в KIRA

KIRA продолжает развивать формат семейного досуга: 31 мая ресторан проведет во дворе большой пикник, приуроченный ко Дню защиты детей. Двор на один день превратится в зеленый средиземноморский сад с музыкой и зонами отдыха для всей семьи.

С утра на площадке откроется ярмарка локальных брендов и закрутится колесо фортуны, в полдень стартует мастер-класс «Ботаническая отминка», а потом гостей ждет семейная спортивная эстафета.

Далее пройдет мастер-класс «Улиточный переполох» по созданию ярких переливающихся раковин улиток, а также соревнование по теннису для взрослых. В конце праздника состоится детский турнир по роликовым конькам.

Модные завтраки «Бистротеки» х PERQUE

«Бистротека» совместно с брендом повседневной одежды Алексея Миронова PERQUE («через» по-латински) на один месяц запустили спешл-меню модных завтраков на Петроградке.

PERQUE — бренд, известный современным минимализмом, нестандартными силуэтами и вниманием к материалам, и в меню Perquefast (Perque + breakfast) — Perque Plato — большой завтрак, который можно разделить на двоих: омлет, тартин, панкейки, бекон, икра и сливочное масло, и все это — в форме логотипа бренда.

На сладкое — фирменный десерт от Дарьи Кузьмичевой Perque Tee: муссовое пирожное со вкусом моркови и маракуйи в виде футболки, на которой также расположился логотип бренда.

«География» заглянет в Regions

29 мая команда бара «География» проведет гостевую смену в ресторане Regions — и на один вечер гастрономическое пространство изменит привычное настроение. Этот бар совершает коктейльные путешествия по разным частям света. Долгое время его концепция была посвящена Азии, теперь же «География» взяла курс на Средиземноморье.

При этом команда всегда работает с «местом назначения» — напитки строятся вокруг атмосферы: южного побережья, летнего аперитива, средиземноморского вечера, азиатского рынка, курортного бара или европейского города после заката. Этот подход роднит команды бара и ресторана. Если Regions исследует регионы через гастрономию, локальные продукты и современную кухню России, то «География» делает то же самое через коктейльную культуру — собирая в бокале разные страны, ритмы и настроения. Оба проекта работают не с едой и напитками как таковыми, а с контекстом вокруг них. Специально для вечера команда бара привезет в Regions четыре авторских коктейля, составом и смыслами которых Николай Орехов и Антон Савицкий лично поделятся с гостями.

Сезонные спешлы в Par Michele Gastronomie

В преддверии Петербургского международного экономического форума ресторан Par Michele Gastronomie («Пар Мишель Гастрономи» — «Гастрономия от Мишель») представляет два специальных блюда, созданных как гастрономическое сопровождение к главному светскому и деловому событию сезона.

Карпаччо из говядины — классика, но с изысканным пармезаном, выдержанным в течение 60 месяцев. Сбалансировано, тонко, с легкой пикантностью руколы и глубиной бальзамического крема. Баттута из креветок строится на чистоте вкуса: малина, цитрус, перцы тимут и эспелет и нефильтрованное оливковое масло из оливок первого сбора.

Светлана Куликова