Фондовые индексы Азии рекордно растут на ожиданиях сделки США и Ирана

29 мая южнокорейский индекс Kospi вырос на 3,5%, до нового максимума в 8476 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,49%, индекс Токийской фондовой биржи Topix — на 1,86%, также достигнув максимума в 3978 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1%.

По мнению наблюдателей, инвесторы сосредоточились на росте акций технологических компаний и рекордных показателях торгов в США.

Рост котировок в Азии наблюдается, несмотря на возобновившиеся перестрелки между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Аналитики отмечают, что инвесторы обращают больше внимания на возможное перемирие между двумя странами: накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения СМИ о том, что США и Иран «в основном согласовали» условия сделки, направленной на временное прекращение трехмесячного конфликта.

Евгений Хвостик