Чистая прибыль ЮГК по международному стандарту выросла на 81% в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото группа компаний» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году составила 16 млрд руб. Это на 81,2% больше показателя 2024-го, следует из отчетности компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка ЮГК в прошлом году выросла на 43,4% и составила 108,8 млрд руб. Причиной называют положительную динамику цен на золото и рост производства на 13%. При этом чистый долг организации оказался на уровне 83,8 млрд руб. (+10%).

«Прошедший год закончился для нас на позитивной ноте. Менеджмент ЮГК добился выполнения утвержденного производственного прогноза. Мы также урегулировали основные судебные споры, возникшие с государственными органами в предыдущие периоды. Выполнение производственной программы на 2026 год и дальнейшая операционная эффективность остаются нашими ключевыми приоритетами», — отметил президент ЮГК Семен Гринько.

Ранее ЮГК публиковала отчетность по финансовым показателям за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Здесь вместо чистой прибыли указывался чистый убыток — 6,3 млрд руб. По сравнению с 2024 годом он уменьшился на 12,5%. Выручка же составила 26,7 млрд руб. (+6,9%). В пресс-службе ЮГК подчеркнули, что в отчетности по РСБУ учитывается деятельность только компаний Уральского хаба, на который пришлось менее 30% производства золота группы компаний по итогам 2025 года.

Виталина Ярховска