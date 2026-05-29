Коммерсантъ FM
HR-специалисты просятся на работу

Почему компании сокращают рекрутеров

HR-специалистов массово сокращают, выяснил “Ъ FM”. Некоторые компании делегируют наем на аутсорс и увольняют сотрудников отдела персонала. Те вынуждены снижать зарплатные ожидания и бороться за любые открывающиеся вакансии. А в соцсетях соревнуются в остроумии относительно кризиса в отрасли.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Что делать тем, кто привык говорить, а не слышать фразу: «Мы вам перезвоним»? Снижать запросы по зарплате со 100 тыс. руб. до 60-70 тыс. руб. Сотрудница отдела персонала в соцсетях рассказала, что на позицию, с которой она увольняется из петербургской компании, за шесть часов пришло 200 резюме. В комментариях к посту люди настолько обрадовались кризису в отрасли, что автору пришлось удалить публикацию. Бэк-офис первый попадает под сокращения во время кризиса, заметила управляющий партнер кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова:

«Отрасль не стоит отдельно от рынка. На нем кризис, мы это прекрасно понимаем. Сокращения идут по всем компаниям. Часть из них разрешает это озвучивать, в каких-то это запрещено. Сотрудники административного звена и офисный персонал одними из первых попадают под сокращение. Это всегда было во все кризисные времена. Большое количество сейчас откликов на позиции эйчаров. Идет большое падение по деньгам».

Увольнение работяги — грустный смайлик, увольнение эйчара — праздник. Соискатели на сайте hh злорадно потирают руки, наблюдая, как те, кто вчера прислал им отказ в собеседовании, сам рискует остаться без работы. Обсуждают и историю, где сотрудница кадровой службы написала в отказе 3D-модельеру, что устала «тыкать туда-сюда VPN», чтобы посмотреть портфолио. Но для производственных отраслей такое редкость, поделился гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Хороший кадровик — это клад для предприятия. От профессионализма людей зависит успех, доходы и иногда выживание. У нас точно сокращений нет. Если бы меня спросили, почему так происходит на рынке, то я ответил, что то же самое сейчас касается айтишников. Никому не нужны начинающие специалисты, потому что за них работают машины, нужны только опытные. Наверное, сейчас эта тенденция добралась и до HR. Дальше она, наверное, будет "съедать" маркетинг, продажи».

Специалистам по найму начального уровня, возможно, придется проходить переквалификацию и уходить в другие сферы, считает руководитель направления «Стратегический консалтинг» и заместитель директора в «АРБ Про» Роман Копосов:

«Очень многие эйчары, честно говоря, настолько обленились, что даже проводят онлайн-собеседования и глубинные интервью с помощью ИИ-рекрутеров, которые позволяют записать вопросы или провести одну встречу с живым человеком и потом его автоматизировать. На каждом этапе — от поиска, составления резюме, онбординга и даже создания системы мотивации — идет проникновение системы ИИ. Так что действительно во многих крупных компаниях сейчас штат людей, которые занимаются человеческими ресурсами и человеческим капиталом, перегружен.

Такое количество сотрудников реально не нужно. Прекрасное время — рынок очистится».

Одна из опций для эйчаров — переезд. По данным сервиса «Авито Работа», в некоторых регионах спрос на специалистов этого профиля растет. Так, с января по апрель количество вакансий для рекрутеров в Пермском крае увеличилось более чем в 2,5 раза, в Астраханской области — вдвое, в Кемеровской области — на 65%.

Юлия Савина

