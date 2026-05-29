На проведение Сабантуя в Казани направят более 113,5 млн рублей

В этом году на организацию и проведение Сабантуя в Казани из городского бюджета направят 113,5 млн руб. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Из этой суммы 70,7 млн руб. выделят на проведение мероприятий в Березовой роще поселка Мирный. На территории «Майдана» подрядчику предстоит установить сцену, шатры, экраны и звуковое оборудование, оформить декорации, организовать досмотровые зоны. Работы должны завершить до 25 июня. Заказчиком выступает Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования Казани.

Еще 42,7 млн руб. направят на проведение Сабантуя на озере Лебяжье. Там планируют организовать театрализованное представление, выступления детских и подростковых коллективов, актеров татарских театров, артистов татарской эстрады и музыкальных групп. Также в смету входят сцены, оборудование, персонал и оформление площадок районов города.

Заказчиками мероприятий выступают администрации Авиастроительного, Ново-Савиновского, Советского, Кировского и Московского районов Казани.

Ранее сообщалось, что к Сабантую отремонтируют деревянный городок в поселке Мирный. На эти работы предусмотрено 2,8 млн руб.

Анна Кайдалова