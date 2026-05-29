На ремонт деревянного городка в Мирном к Сабантую направят 2,8 млн рублей

В поселке Мирный к Сабантую отремонтируют деревянный городок, расположенный на площадке в Березовой роще. На эти цели выделили 2,8 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выступление артистов на Сабантуе в жилом массиве Мирный в Казани

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Финансирование закупки предусмотрено за счет бюджета Нурлатского муниципального района Татарстана. Работы должны выполнить до 20 июня.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» Нурлатского района Татарстана.

Анна Кайдалова