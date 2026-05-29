На ремонт деревянного городка в Мирном к Сабантую направят 2,8 млн рублей
В поселке Мирный к Сабантую отремонтируют деревянный городок, расположенный на площадке в Березовой роще. На эти цели выделили 2,8 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Выступление артистов на Сабантуе в жилом массиве Мирный в Казани
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Финансирование закупки предусмотрено за счет бюджета Нурлатского муниципального района Татарстана. Работы должны выполнить до 20 июня.
Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» Нурлатского района Татарстана.