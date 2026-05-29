Президент Приднестровья хочет оставить российских миротворцев в республике

Появление миротворчества как международного института способствует укреплению безопасности в мире, заявил президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. Он считает нужным сохранить в республике формат миротворческой операции под эгидой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ

«Приднестровская Молдавская Республика с момента обретения независимости последовательно выступала и продолжает выступать за... сохранение действующего формата миротворческой операции как гарантии стабильности»,— сказал господин Красносельский в поздравлении к международному дню миротворца.

В зоне приднестровского конфликта работают Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Молдавии и ПМР. Молдавская сторона неоднократно призывала к выводу российских войск из Приднестровья, куда они были введены в 1992 году. Власти непризнанной республики, напротив, просили РФ увеличить число миротворцев. Вадим Красносельский говорил, что видит угрозу в перевооружении армии Молдавии.