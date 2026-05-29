Казахстан допустил восстановление экспорта нефти в Германию по «Дружбе»

Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может возобновиться после ремонта, но ситуация в основном зависит от российской стороны. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Все зависит от российской стороны: как быстро они восстановят свои технические возможности по перекачке нефти. Я не исключаю эту возможность. Мы как казахстанская сторона не контролируем ремонтные работы, которые ведутся у нашего соседа»,— пояснил господин Аккенженов журналистам (цитата по ТАСС).

Казахстанский министр добавил, что сейчас прокачка нефти ограничена. Сведений о предполагаемых сроках ремонта у ведомства также нет, уточнил Ерлан Аккенженов.

С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение отсутствием технических возможностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.