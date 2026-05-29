В Ростове арестовали имущество должников на 40 млн рублей

В Ростове-на-Дону за счет применения комплексов фотовидеофиксации «Кордон» и «Ревизор» составлено 47 актов описи и ареста должников на 40 млн руб. 2 млн руб. погашено добровольно. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме этого, подразделениями ГУФССП проведено 73 рейда с использованием приложения «Мобильный розыск». Проверено около 6 тыс. транспортных средств. В результате составлен 41 акт на 25 млн руб.

В ходе совместных рейдов ФССП и полиции за две недели мая проверено около 4 тыс. автомобилей, составлено 18 актов описи и ареста имущества на сумму более 10 млн руб.

Наталья Белоштейн