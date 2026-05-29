Жители микрорайона Ижевска остались без газа и горячей воды из-за бездействия УК

Жильцы 15 домов на улице 9-й Подлесной в Ижевске остались без газа из-за бездействия управляющей компании (УК) «Квартал», сообщили в отделении «Народного фронта» в Удмуртии. Ресурс не подается с начала мая, поскольку УК вовремя не проверила вентиляцию.

«В домах нет горячего водоснабжения, установлены газовые колонки. Газ необходим для приготовления пищи и нагрева воды. Среди жильцов много детей, в том числе грудных, и лежачих больных, для них отсутствие газа и горячей воды критично»,— говорится в сообщении.

Жильцы обращались в УК с просьбой проверить вентиляционные системы. По законодательству, это необходимо делать не менее трех раз в год, но, отмечают общественники, УК проигнорировала этот запрос.

«Вопросов, связанных с возможной неисправностью газового оборудования, задолженностью по техобслуживанию или поставке газа здесь нет»,— отметил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.

Работы по проверке и очистке оборудования УК должна была начать вчера, 28 мая. В Госжилинспекцию Удмуртии направлено обращение с вопросом о добросовестности исполнения своих обязанностей «Кварталом».

Кроме того, с 4 мая газ отключен в восьми домах на улице 8-й Подлесной, добавили жители в группе «Народного фронта» во «Вконтакте».

UPD: СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о жизни 40 семей в Ижевске без канализации более 30 лет.