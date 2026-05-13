Главе СКР доложат по делу о жизни 40 семей в Ижевске без канализации долгие годы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), возбужденному после жалоб жильцов пяти домов в Ижевске на отсутствие центральной канализации более 30 лет. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в домах проживает 40 семей. Жильцы пожаловались на антисанитарию «Народному фронту». Дома были построены в 1980-е. Подстанция, обслуживающая систему водоотведения, сгорела в 1990-е. Вместо канализации были оборудованы ливневые колодцы, которые не справляются со сточными водами. В результате дома регулярно подтапливает: нечистоты попадают в подъезд, образуется скверный запах. Обитатели также указывают на разрушающуюся кровлю. Следствие даст оценку действиям сотрудников управляющей компании.