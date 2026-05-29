Совершивший заплыв в Антарктиде параатлет признан абсолютным рекордсменом России

Достижения российского параатлета, инвалида I группы Виталия Кочнева, который в марте 2026 года совершил беспрецедентный заплыв в Антарктиде, внесли в книгу рекордов России. Комиссия зафиксировала сразу три абсолютных мировых рекорда.

Достижения спортсмена рассматривались в специальной категории для людей с инвалидностью, плывущих в ледяной воде без средств терморегуляции. В этой группе эксперты зафиксировали: сам факт проведения первого в мире подобного заплыва у берегов Антарктиды (на острове Стонингтон), максимальную дистанцию (900 метров), а также рекордное время нахождения в воде (18 минут 25 секунд).

«Достижение Виталия Кочнева стало символом мужества, силы духа, воинского характера и преданности Родине»,— подчеркнули в Книге рекордов России.

Как рассказывал «Ъ», 56-летний Виталий Кочнев стал первым пловцом с травмой спинного мозга (он передвигается только на костылях), принявшим участие в международном заплыве в Антарктиде. В экстремальном мероприятии участвовали спортсмены из разных стран мира: России, Болгарии, США, Намибии, Уэльса, Италии, Швейцарии, ЮАР, Зимбабве и Польши. При этом дальневосточник Кочнев оказался единственным участником с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Яшина, Благовещенск