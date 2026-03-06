Россиянин стал первым параатлетом в антарктическом заплыве

Российский параатлет, мастер спорта по плаванию Виталий Кочнев стал первым пловцом с инвалидностью, который принял участие в международном заплыве в Антарктиде. Сейчас решается вопрос регистрации мирового рекорда.

Спортсмен рассказал, что много лет мечтал осуществить настолько экстремальный заплыв. Он заявился на дистанцию 1 км, но был вынужден финишировать на 100 м раньше — после 18 минут в ледяной воде у него нарушилась координация рук. С учетом тестового заплыва Кочнев преодолел в антарктических водах дистанцию 1 км 150 м.

В Международном антарктическом заплыве участвуют спортсмены из десяти стран мира — России, Болгарии, США, Намибии, Уэльса, Италии, Швейцарии, ЮАР, Зимбабве и Польши. Виталий Кочнев — единственный участник с инвалидностью. Вместе с ним Россию представляет чемпион по плаванию в холодной воде, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России Александр Брылин.

Анна Яшина, Благовещенск