Акционеры КТК планируют пересмотреть тарифы

Тарифы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут быть пересмотрены, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. Он уточнил, что для внесения изменений понадобится консенсус среди акционеров.

«Естественно, мы, как ресурсная страна, хотим сохранить действующий тариф, но будем рассматривать это на заседании акционеров»,— сказал господин Аккенженов «Интерфаксу» на полях заседания совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС по энергетике.

Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Отгрузки нефти из Казахстана через КТК осложнились в начале года после атак на танкеры, законтрактованные участниками консорциума, в том числе американской Chevron. К подорожанию перевозки каспийской нефти могут привести не только увеличение ставок фрахта, но и рост стоимости страхования.

