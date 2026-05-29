Магнитогорские компании оштрафовали на 60 млн рублей за подкуп директора

Две компании из Магнитогорска признали виновными в незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 2, 3 ст. 19.28 КоАП РФ) после оглашения приговора их директору за подкуп. Организации оштрафовали на сумму 60 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2020–2023 годах учредитель компаний передал более 83 млн руб., полученных от предпринимателей, работникам металлургического предприятия. Взамен последние предоставляли сведения, составляющие коммерческую тайну, чтобы бизнесмены могли заключить с предприятием договоры на поставку продукции.

Компании оплатили штрафы. Их учредителя признали виновным в подкупе и незаконном получении коммерческой тайны (ч. 4 ст. 204, ч. 3 ст. 183 УК РФ) в марте 2025 года. Также вынесены приговоры пятерым работникам предприятия по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Виталина Ярховска