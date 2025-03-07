Магнитогорец осужден за разглашение коммерческой тайны ММК

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 100 млн руб. директора коммерческой организации, за деньги помогавшего поставщикам заключать контракты с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Он признан виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, а также в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (ч. 8 ст. 204, ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники ФСБ в рамках обеспечения безопасности системообразующего для экономики региона предприятия во взаимодействии со службой безопасности ММК. Суд и следствие установили, что руководитель коммерческой организации получал деньги за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Также он собирал сведения, составляющие коммерческую тайну ММК, и разглашал их третьим лицам.

«Все эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщиками промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса»,— сообщает УФСБ по региону.

Кроме срока в колонии и штрафа суд обратил в доход государства имущество осужденного на сумму более 123 млн руб., а также лишил его права выполнять административные полномочия в коммерческих и некоммерческих организациях в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу.