Объявлены итоги первой премии «Коммерсантъ Стиль»

Премия «Коммерсантъ Стиль» объединила тех, кто формирует все грани петербургского стиля в строительстве и промышленности, моде и дизайне, гастрономии и гостеприимстве, для кого стиль — не декорация, а стратегия.

«Мы рассматриваем стиль как экономическую категорию, как инструмент конкуренции и как фактор, формирующий репутацию,— отметил Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ».— «“Коммерсантъ Стиль” — премия о людях и компаниях, которые формируют культурную и визуальную среду Петербурга. Награды получат те, кто вносит яркий и заметный вклад в развитие своей отрасли и индустрии, способствует улучшению городской среды, повышению качества жизни, сохранению и развитию эстетических традиций Петербурга и внедрению новых технологических решений в городе».

«Для издательского дома "Коммерсантъ" стиль — понятие основополагающее и многомерное: это и выбор слова, и визуальные решения, и, конечно, те идеи и смыслы, которые стоят за каждой публикацией,— подчеркнула Галина Столярова, заместитель директора по региональному развитию и спецпроектам ИД «Коммерсантъ», руководитель направления «Стиль» в Петербурге и регионах.— Стиль для нас — органичная часть культурного кода Петербурга и способ ведения бизнеса через вкус, красоту и смыслы».

В состав жюри, наряду с редакцией «Коммерсантъ Северо-Запад», вошли художник-каллиграф Покрас Лампас, дизайнер Стас Лопаткин, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, искусствовед Ксения Бандорина, ресторатор, управляющий партнер ресторанного холдинга White Group Игорь Пращенко, генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяна Тылевич, актер театра и кино Андрей Ургант, коллекционер, владелец галереи «Трианон» Михаил Суслов, генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, генеральный директор ООО «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов, генеральный директор компании «Транспортный Фрахт» Дмитрий Казанцев, владелец арт-галереи Bashmakov Gallery Павел Башмаков и другие известные предприниматели и деятели культуры.

«Для меня стиль — это в первую очередь про право быть собой, про смелость сделать первый шаг, про любовь к своему искусству, к своему ремеслу, к своему слову, к своему делу — и, конечно, про энергию менять этот мир к лучшему,— рассказал в приветствии премии Покрас Лампас.— Сегодня на премии "Коммерсантъ Стиль" награждают именно таких визионеров — каждый в своем бизнесе, каждый в своем деле, каждый в своем творчестве проявляет себя и создает те вещи, которые действительно объединяют вокруг себя людей».

«Не могу перестать улыбаться»,— призналась со сцены Cinema Michele Татьяна Долженко. «Какое же потрясающее настроение у нас тут у всех сейчас, какой красивый нам сотворили праздник,— сказала она.— И все это происходит в День города! Наша компания родом из Петербурга, живет и работает в нем же. Так что это особенно приятно. Мы занимаемся селекцией кино для зрителей и отвечаем за связь с прекрасным. И я очень горда возложенной на меня "Коммерсантом" миссией быть в жюри и сделать волнительный выбор. Здесь сегодня прозвучало уже столько замечательных слов о стиле, и я только хочу присоединиться к ним. Стиль — это верность себе, это способность эмпатично чувствовать свою аудиторию и быть на гребне волны изменений, это красота и умение изящно разговаривать о смыслах, красоте и потаенном».

Премия присуждалась в девяти номинациях. В номинации «Строительство и недвижимость» лауреатами стали ГК «Еврострой» — вклад в сохранение и развитие архитектурного наследия Петербурга; Starkwood — возрождение традиций русского усадебного строительства; группа RBI — проект «МИРЪ».

«Стиль в строительстве, тем более в элитном сегменте — одна из основополагающих вещей,— подчеркнула на церемонии вручения премии Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой».— В нашей сфере — это еще и отношение к городу, к его истории, архитектуре и людям, которые будут жить в наших домах десятилетия. Все тридцать лет истории нашей компании мы никогда не гнались за объемами строительства. Но всегда стремились создавать проекты высочайшего качества. Особая ответственность — работать с историческими зданиями и памятниками архитектуры, которым более ста лет. Для нас это доверие Петербурга, доверие его жителей и возможность внести свой вклад в сохранение уникального облика нашего города. В элитных домах каждая деталь имеет значение, стиль становится отражением ценностей девелопера и его профессиональной ответственности. Поэтому для нас важно создавать проекты, которые становятся частью архитектурного наследия Петербурга и сохраняют свою актуальность вне времени».

В номинации «Технологии и инновации» награды получили «Ростелеком» — новые технологии в сфере телекоммуникаций; «Теремок» — новые технологии в сфере общественного питания; ФК «Зенит» — инновационная экосистема сервисов для болельщиков.

В номинации «Туризм и гостеприимство» чествовали всесезонный курорт «Охта Парк» — первый пятизвездочный курорт как флагман туристической индустрии; «Гранд Отель Европа» — сохранение исторического наследия в сфере гостеприимства; «Гранд Отель Мойка 22» — развитие петербургского гостеприимства в альянсе с искусством; отель «Точка на карте. Лодейное Поле» — авторская концепция загородного отеля

Победителями в номинации «Гастрономия» стали Алексей Алексеев — ресторатор года; ресторан Bourgeois Bohemians — высокий стиль в гастрономии; ресторан Matilde — новый ресторан; ресторан «ПерезаГрузия» — ресторан национальной кухни; Арам Мнацаканов — трендсеттер.

Больше всего наград вручили в номинации «Мода». Их удостоились модный дом Elena Tkachenko — высокий стиль в петербургской моде; Stas Lopatkin — чувство юмора в нарядах haute couture; Latrika — петербургский стиль в женской моде; Cerca Trova — современная мужская мода; бренд Le Vertige — свежий взгляд на аксессуары; бренд Dan Maralex — современный семейный гардероб; компания «Кашемир и Шелк» — высокий стиль сервиса.

В номинации «Ювелирное искусство» лауреатами стали Parure Atelier — высокое ювелирное искусство и «Русские самоцветы» — преемственность традиций в ювелирном искусстве.

Победу в номинации «Красота и здоровье» праздновали «Игора спа» — новый спа-комплекс; Siberia — новый банный комплекс с иммерсивной концепцией; сеть клиник эстетической медицины «Красивые люди» — инновационные авторские методики в сфере красоты.

«Получить премию "Коммерсантъ Стиль" для нас значит подтвердить право на звание эталона,— отметила, принимая награду, Алиса Маресьева, директор по развитию сети клиник «Красивые люди».— Стиль для нас — это ювелирная работа, а не поток. Наши врачи не исправляют, а коллекционируют красоту: никаких тиражированных решений, никакой "моды на лицо" — только драгоценная естественность, которую создают руками как произведение искусства. И, конечно, стиль — это роскошь приватности, возможность выстроить личную стратегию красоты на годы вперед. Можно сказать, что стиль — это инвестиция в собственную неповторимость, в ту внешность, которая открывает любые двери, в уверенность в себе. Истинная роскошь в эстетической медицине — это когда вас не изменили, а подчеркнули вашу истинную красоту».

Лауреатами в номинации «Промышленность» были признаны типографский комплекс «Девиз» — за сохранение и развитие петербургского книгопечатания; Невский завод электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы» — за сохранение и развитие традиций производства петербургских трамваев; «Супротек» — за ресурсосберегающие технологии.

В номинации «Социальная ответственность и благотворительность» награды получили «Газпром переработка» — вклад в развитие корпоративного волонтерского движения и поддержка проектов в области инклюзии; Оксана и Валерий Кравцовы, ГК «Еврострой» — многолетняя поддержка детских домов, хосписов, гериатрических и кризисных центров; «Магазин купцов Елисеевых» — за вклад в сохранение культурно-гастрономического наследия.

«Для нас стиль в сфере гастрономии — это философия, где каждый элемент работает на создание целостного впечатления,— рассказывает Юлия Медведева, руководитель группы компаний LV Corporate Group.— В "Елисеевском" мы бережно сохраняем исторический облик здания: позолоту, витражи, барельефы. Эти детали не просто украшают пространство — они создают ауру купеческого гостеприимства, задавая тон всему опыту гостя. Неотъемлемая часть стиля — сервис, унаследованный от традиций купеческого гостеприимства: внимательный, но ненавязчивый. Два ресторана внутри — органичное продолжение философии "Елисеевского". Мы убеждены, что настоящий стиль выходит за рамки коммерции. Поэтому предлагаем гостям прикоснуться к истории: экскурсии по зданию раскрывают его архитектурные и исторические тайны, а музей на территории знакомит с династией Елисеевых и ролью магазина в жизни Петербурга. Для нас стиль — это миссия и основа бизнеса, инвестиция в репутацию, которая строится годами. Мы гордимся тем, что более века спустя продолжаем эту традицию, делая ее актуальной для новых поколений гостей».

Полина Корнилова