Отели под брендом Dusit появятся в Иркутске, Шерегеше и на Алтае

Тайский гостиничный оператор Dusit планирует в 2028–2029 годах открыть в Иркутске первый в Сибири отель. Затем объекты под управлением иностранной сети появятся на Алтае и в Шерегеше, рассказал «Ъ» представитель бренда в России Алексис Деларофф. Он уточнил, что компания уже подписала десять договоров с российскими партнерами на управление и предоставление бренда по франшизе. Суммарный номерной фонд по ним достигнет 1,5 тыс. номеров. Еще по 12 гостиницам на 2 тыс. номеров Dusit International сейчас ведет переговоры.

В случае реализации этих планов гостиничный оператор в ближайшие годы может значительно расширить свое присутствие в России, открыв 22 отеля с общим номерным фондом около 3,5 тыс. номеров. В 2026 году под брендом Dusit открылась гостиница на 182 номера на первой береговой линии в Анапе. Ей владеют структуры местного бизнесмена Валерия Димоева.

Dusit — крупный международный гостиничный и девелоперский оператор из Таиланда, основанный в 1948 году. Сегодня компания работает в 18 странах, объединяя в общей сложности 57 отелей и 240 вилл, ориентированных как на курортный отдых, так и на бизнес-туризм. О начале работы Dusit в России стало известно в 2024 году.

Лолита Белова